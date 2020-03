¿Priorizas batería en un móvil? Echa un vistazo al nuevo Samsung Galaxy M21

Muchos de los móviles Android incorporan baterías de larga duración sin sacrificar en diseño. Sobre todo, en aquellos modelos de gama alta. Sin embargo, en la gama media, los terminales que cuentan con una gran batería, no suelen tener un diseño cómodo y elegante. Desde hace un tiempo Samsung está lanzando terminales de gama media con una gran autonomía, pero sin sacrificar en grosor y diseño. Un ejemplo es el nuevo Samsung Galaxy M21, échale un vistazo.

Una de las características más importantes de este terminal es la batería. Si priorizas autonomía en un móvil, te aconsejo que no lo pierdas de vista para su lanzamiento en España. El Galaxy M21 cuenta con una batería de nada más y nada menos que 6.000 mAh. Es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que su pantalla no consume mucho. Esta batería tiene una carga rápida de 15W, es algo menos potente de lo que estamos viendo en diferentes modelos, pero para el precio no le podemos pedir más.

El Galaxy M21 también destaca por su triple cámara principal. Tiene un sensor primario de 48 MP. También una segunda cámara ultra gran angular con resolución de 8 megapíxeles y un ángulo de 123º. La tercera cámara es para la profundidad de campo, con una resolución de 5 megapíxeles. Por otra parte, la frontal asciende hasta los 20 megapíxeles, que no está nada mal. Vamos a ver más de cerca las especificaciones de este nuevo modelo.

Samsung Galaxy M21, características

Dimensiones y peso: se desconoce

se desconoce Pantalla : Super AMOLED de 6.4” con resolución Full HD+

: Super AMOLED de 6.4” con resolución Full HD+ Procesador : Exynos 9611, ocho núcleos

: Exynos 9611, ocho núcleos RAM : 4 o 6 GB

: 4 o 6 GB Almacenamiento : 64 o 128 GB

: 64 o 128 GB Cámara principal : 48 MP + 8 MP gran angular + 5 MP profundidad de campo

: 48 MP + 8 MP gran angular + 5 MP profundidad de campo Cámara frontal : 20 megapíxeles

: 20 megapíxeles Batería : 6.000 mAh, carga rápida de 15W

: 6.000 mAh, carga rápida de 15W Conectividad : WiFi, 4G, NFC, Bluetooth, GPS, USB C

: WiFi, 4G, NFC, Bluetooth, GPS, USB C Versión de Android : Android 10 con One UI

: Android 10 con One UI Otros: Lector de huellas dactilares

Este Samsung Galaxy M21 cuenta con un procesador Exynos 9611, es un chip de ocho núcleos que está acompañado con 4 o 6 GB de RAM, así como versiones de 64 o 128 GB de memoria interna respectivamente. Además, tiene un panel de 6.4” con resolución Full HD+. La pantalla ocupa el 91 por ciento del frontal.

En cuanto al aspecto físico, no hay grandes novedades respecto a anteriores generaciones: la trasera es de policarbonato, con un acabado curvado en los cantos. Vemos el módulo de triple cámara en la zona superior y el lector de huellas dactilares en el centro. La cámara frontal está alojada en una muesca de tipo gota.

Precio y disponibilidad

Este móvil Android de gama media se ha anunciado en la India. Por el momento, desconocemos cuándo llegará a España y a qué precio. En India, costará 12.999 rupias, unos 160 euros al cambio para la versión base. Sin embargo, el precio en España podría aumentar.

Vía: PhoneRadar.