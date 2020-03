Samsung dona tablets a alumnos sin recursos para los estudios online

La crisis del coronavirus está afectando a gran parte de los usuarios. Por un lado, los trabajadores autónomos que se han visto obligados a cerrar su negocio por el estado de alarma, los que han sufrido despidos por el cierre de las compañías, los sanitarios que trabajan con muy pocos recursos y los afectados por el Covid-19. Pero en esta crisis, los estudiantes también son unos de los usuarios más afectados. Sobre todo, aquellos alumnos con pocos recursos que no pueden cursar clases online, porque no tienen un equipo. Samsung, en colaboración con la ONG Save The Children, ha donado tablets a hogares con alummnos sin recursos.

Una de las primeras medidas que surgieron para evitar la expansión del coronavirus fue el cierre de colegios y universidades en toda España. Rápidamente, el profesorado y los centros educativos comenzaron a buscar formas para continuar con las clases: ya sea a través de actividades o con una clase online, con el uso de alguna plataforma de videollamadas. El problema, sobre todo para aquellos usuarios que no tienen recursos económicos para adquirir un equipo, es que para realizar cualquier actividad es necesario una tablet u ordenador con acceso a internet. Es por eso que Samsung ha decidido donar hasta 600 tablets a este tipo de alumnos.

Samsung también ha activado una campaña llamada ‘A tu lado’, que proporciona apoyo a aquellas familias más vulnerables, con ingresos insuficientes, así como a las madres solas que tienen algún hijo a su cargo. Esta iniciativa comenzará a funcionar en los próximos días en zonas de Andalucia, Cataluña, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Valencia y Euskadi,