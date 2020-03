La app de Benchmark AnTuTu desaparece de la Google Play Store

El 7 de marzo recibimos un correo electrónico de notificación de Google informándonos que AnTuTu era una de las cuentas relacionadas de Cheetah Mobile, todas las aplicaciones de AnTuTu se han eliminado de Play Store. Pero, de hecho, creemos que hay algunos malentendidos al respecto. ¡Antutu NO es la cuenta relacionada de Cheetah Mobile!

AnTuTu se fundó en 2011, incluso antes de Cheetah Mobile, y es uno de los primeros desarrolladores de Google Play. Cheetah Mobile invirtió en nosotros alrededor de 2014 y se convirtió en uno de nuestros accionistas desde entonces. Sin embargo, aún conservamos una cuenta considerable de acciones y operación independiente de la compañía , así como nuestra propia cuenta independiente de Google Play . Cheetah Mobile nunca ha tocado nuestra cuenta de Google Play, y AnTuTu NO ha hecho ninguna promoción del software de Cheetah Mobile.

Creemos que la razón del error de Google es que compramos y utilizamos los servicios legales de Cheetah Mobile, por lo que nuestro enlace de política de privacidad utilizó la dirección de cmcm.com. Esto es en lo que estamos trabajando, incluido el cambio de proveedor legal. En cuanto a que Fu Sheng es el presidente / gerente de Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd., esto se debe a los requisitos de los inversores. De hecho, muchas empresas chinas tienen tales requisitos al invertir. Cuando las acciones alcanzan un cierto porcentaje, los inversores requerirán cambios en los documentos de registro del gobierno. La compañía en realidad es operada por Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd. Henan Branch. (https://www.tianyancha.com/company/3222572910), y Fu Sheng en realidad no participa en la operación o la gestión de AnTuTu. De todas formas,

Esperamos que Google pueda examinar la cuenta de AnTuTu cuidadosamente y finalmente resolver este malentendido lo antes posible.