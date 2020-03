Huawei Music: probamos la alternativa a Spotify de Huawei

Huawei ha tenido que crear un ecosistema de aplicaciones propio para sus móviles, ya que no pueden utilizar los servicios de Google. Esto hace que, por ejemplo, no puedan tener Google Play. Por lo tanto, no podemos descargar Spotify, o la plataforma de pagos móviles de Google. Para el servicio de música en straming, la compañía ya tiene su alternativa: Huawei Music. Esta plataforma llega a España bajo una suscripción. En Virtualizados hemos probado este nuevo servicio de música para móviles Huawei. ¿Pueden sustituir a Spotify? Lo comprobamos.

Huawei Music se puede descargar de forma gratuita en Android. Si bien está creada para aquellos móviles Huawei que no cuentan con los servicios de Google, la app se peude descargar en cualquier terminal. Yo la he podido probar en un Huawei P40 Pro y en un Samsung Galaxy S20. Aunque la descarga es gratuita, para acceder al servicio necesitamos registrarnos mediante una suscripción.

Solo tendremos que crear nuestra cuenta Huawei. O bien, iniciar sesión si ya estamos registrados. A continuación, nos darán la opción de aplicar la prueba gratuita de un mes, con cancelación sin compromiso. Aunque Huawei no avisa de forma clara en ninguna parte de la interfaz, tras el mes gratuito el plan será de unos 10 euros al mes. Una tarifa similar a la que vemos en Apple Music o Spotify.

Con el plan premium podemos acceder a cualquier canción de forma gratuita, incluso nos da la posibilidad de descargar la música en máxima resolución (ocupa más almacenamiento). También podremos disfrutar de descargas gratuitas y no se mostrará publicidad. En los móviles Huawei, las canciones o audios que tenemos en la memoria interna, también se guardan en la app.

Interfaz: al más puro estilo de EMUI

La interfaz es muy similar a la que vemos en Apple Music en cuanto a opciones, aunque con algún añadido extra y otras ausencias. Tenemos diferentes categorías en la parte inferior. Un inicio con la música más popular y novedades. Otra pestaña llamada ‘Explorar’, que nos permite ver diferentes listas y canciones. También hay una categoría de emisoras para escuchar las diferentes radios y emisoras. Por último, la categoría de búsqueda y la opción de biblioteca: donde se guarda toda la música.

En los ajustes de la app podemos encontrar configuraciones muy interesantes. Por ejemplo, la posibilidad de cambiar la calidad de la descarga. También una opción para activar o desactivar las descargas a través de datos móviles.

Además, hay diferentes opciones de personalización. Por ejemplo, podemos aplicar un tema distinto a la interfaz, con algunos nuevos iconos y elementos. La app también se adapta al modo oscuro del sistema, con tonos negros compatibles con el panel OLED.

Interfaz de álbum y reproducción.

La he podido probar durante unos días, y lo cierto es que funciona perfectamente. Puede sustituir sin ningún problema a servicios como Spotify o Tidal. En Huawei Music encontramos las canciones y álbumes más populares. La calidad del sonido es muy buena, similar a la de Spotify. En la interfaz de reproducción podemos escoger la calidad de la canción. También hay diferentes controles de descarga, Me gusta, o la posibilidad de pasar las canciones en modo aleatorio. por supuesto, también cuenta con los controles de reproducción: pista anterior, play o pause y siguiente pista.

Las opciones extra de Huawei Music: modo fiesta, temporizador y más

Con Huawei Music podemos crear listas de reproducción de forma muy sencilla. Tan solo tenemos que añadir un nombre a la lista e ir seleccionando las canciones que tenemos guardadas en nuestra biblioteca. Uno de los modos más interesantes es el ‘Modo fiesta’. Este nos permite crear un sistema de altavoces a través de diferentes teléfonos Huawei conectados a la misma red WiFi. Tan solo tendremos que compartir un código para sincronizar la música.

Otro modo muy interesante de Huawei Music es la posibilidad de detectar una canción que está sonando. Una función muy similar a Shazam. Detecta las canciones que suenan a nuestro alrededor y la reproduce en la aplicación. Ha acertado en todos los casos, incluso con canciones menos populares.

Huawei Music también tiene un temporizador. Así podremos escuchar música por la noche, por ejemplo, y hacer que se pare sola cuando pase un tiempo establecido.

Planes y conclusiones, ¿merece la pena Huawei Music?

Huawei Music tiene un único plan mensual de 10 euros al mes. Actualmente hay activa una promoción de lanzamiento donde podemos conseguir 3 meses gratis en algunos dispositivos. Normalmente el periodo de prueba es de 1 mes. Lamentablemente, no hay un plan familiar, para compartir con otros miembros del hogar o familia que cuentan con un móvil o tablet Huawei.

En definitiva, Huawei Music es una muy buena opción para aplicar en los móviles de la marca. Sobre todo en aquellos que no tienen los servicios de Google. Hay una gran cantidad de canciones, y la interfaz está muy bien adaptada a los terminales. El sonido también es muy bueno. Eso sí, echo en falta algunas funciones: como la posibilidad de ver las letras de las canciones de una forma más intuitiva (en la mayoría de canciones no están). Además de algunos ajustes de la interfaz. También me gustaría ver diferentes promociones para los servicios de Huawei. Por ejemplo, la posibilidad de tener una suscripción conjunta con Huawei Vídeo y Huawei Music por un precio menor.

La app ya se puede descargar en los terminales Huawei a través de la App Gallery. En la mayoría de dispositivos, la aplicación ya está disponible, pero no incluye la plataforma de streaming. Para conseguirla, solo tendrás que actualizar la app. La suscripción se gestiona a través de la cuenta de Huawei.

Además, puedes descargarla en cualquier móvil Android: descarga aquí el APK de Huawei Music.