El iPhone 12 finalmente no se retrasará, pero sí otros productos de Apple

Los rumores de un retraso en el lanzamiento del iPhone 12 por culpa de la crisis del coronavirus han estado circulando durante los últimos días. Filtraciones aseguraban que los próximos iPhone, que podrían llegar con soporte a redes 5G, no se anunciarían en septiembre, y que podrían tardar meses en llegar – posiblemente hasta 2021-. Sin embargo, parece que no será así. Bloomberg tranquiliza a los usuarios y asegura que los iPhone 12 no se retrasarán.

Según Bloomberg, la producción de los iPhone 12 no se verá afectada por la crisis del coronavirus. Principalmente porque en China, país donde se fabrican los dispositivos de Apple, ya no hay un riesgo tan elevado y el número de contagios locales es de 0 personas. Esto hace que los trabajadores estén volviendo a la normalidad. Además, parece que la producción de los iPhone está programada para verano, con tal de que estén disponibles durante los meses de septiembre u octubre. Por lo tanto, hay todavía más tiempo para que la situación se calme.

Por lo tanto, podremos ver el iPhone 12 y iPhone 12 Pro con 5G el próximo mes de septiembre. Tal vez en un lanzamiento online, como la WWDC.

Se retrasan otros productos Apple

Lamentablemente, otros productos de Apple sí podrían sufrir retrasos en el lanzamiento. Sobre todo aquellos que estaban previstos para futuros lanzamientos. Bloomberg dice que se tardan incluso años en producir algunos componentes. Por lo tanto, durante estas fechas o las anteriores, Apple podría haber gestionado la producción de componentes para futuros dispositivos. Sin embargo, debido al parón de las fabricas, se han tenido que retrasar.

No sabemos qué dispositivos son los que sufrirán un retraso en el lanzamiento. Pero podríamos estar hablando de una nueva línea de iPads Air o Mini o algún otro tipo de dispositivos.