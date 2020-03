Una excusa más para quedarte en casa. Disney+, la plataforma de series y películas en streaming, ya está disponible en todos los principales dispositivos. Este nuevo servicio llega con amplio catálogo de películas Disney, así como de Marvel, National Geographic, Pixar o Fox.

Disney+ funciona bajo una suscripción, que puede ser mensual o anual. Solo hay un plan con la máxima resolución y un número de 7 perfiles con un máximo de 4 pantallas en reproducción. El precio es de 7 euros al mes. O bien, de 70 euros al año. Sin duda, la mejor opción es la anual, ya que nos permite ahorrarnos un par de meses. Disney+ tiene un periodo de prueba de 7 días. En el caso de no cancelarlo, se cobrará automáticamente el mes o año, dependiendo del plan que hayas escogido.

¿Qué dispositivos son compatibles con Disney+?

Interfaz de Disney+

El catálogo es bastante amplio. En primer lugar, podremos ver Disney Plus en nuestro ordenador, a través del navegador. También a través de la app de iOS y Android. Así como en las principales Smart TV de Samsung, LG, Sony… Disney+ también se podrá descargar en estos dispositivos.

Apple TV

Amazon Fire y Amazon Fire TV

Xbox One

PlayStation 4

Roku

Chromecast

No sabemos si la Xiaomi Mi Box S permitirá descargar la aplicación de Disney+. Sin embargo, como tiene Chromecast incorporado, sí podremos retransmitir los episodios de nuestro móvil al televisor. En cuanto a los dispositivos compatibles, la app comenzará a aparecer a partir de hoy mismo, 24 de marzo. No te preocupes si todavía no está disponible, ya que podría tardar unas horas en llegar. Para forzar la aparición, comprueba las actualizaciones de tu televisor y reinícialo.

El catálogo de Disney+

Disney ha mencionado que estarán disponibles de manera inmediata unas 500 películas, así como 7.500 episodios de series. Entre las productoras, están: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars o National Geographic. También Fox, que llegará con todas las temporadas de Los Simpsons. La plataforma también ha confirmado que estarán disponibles tres episodios de The Mandalorian en el momento de su estreno. Estas son algunas de las películas que están disponibles.

The Mandalorian

Frozen

High School Musical, la serie

Avatar

La dama y el vagabundo

Capitán Marvel

Spiderman

Free Solo

Toy Story 3

Pinocho

Guardianes De La Galaxia

Los Vengadores

Thor

El inconveniente de Disney Plus por el coronavirus

El coronavirus, también llamado Covid-19, está golpeando fuerte en España. El Estado de alarma, decretado hace unas semanas, obliga a los usuarios a permanecer en sus casas. Esto hace que el consumo de internet se dispare. La Unión Europea ha pedido a Netflix, YouTube y otras plataformas, que bajen la calidad de sus contenidos para evitar una saturación en la red. Disney ha hecho caso a estos consejos, y Disney+ se estrena con una limitación en la calidad de su contenido. Sin embargo, es poco probable que se noten grandes cambios.