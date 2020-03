Apple anuncia que la WWDC 2020 será online (y ya hay fecha)

El brote de coronavirus está obligando a cancelar diferentes eventos multitudinarios. Apple es una de las compañías afectadas: el lanzamiento en marzo se cancela (aunque no fue anunciado, pero sí rumoreado). Y hasta ahora, no teníamos noticias de la WWDC, la conferencia para desarrolladores de la compañía donde se anuncian las novedades de iOS, iPad OS, Mac OS etc. Apple ha desvelado que esta feria se realizará online, y tenemos fecha.

El evento de la WWDC comenzará el mes de junio. Se retrasa ligeramente por el coronavirus. Por el momento desconocemos los días exactos, así que tendremos que esperar a que Apple lo confirme. Lo que sí sabemos es que hará completamente online. Esto quiere decir que tanto la rueda de prensa mostrando las novedades del sistema operativo, como las charlas, clases y talleres. De esta forma, cualquier desarrollador podrá acceder a los cursos de manera gratuita y desde su casa.

“Estamos entregando WWDC 2020 este junio de una manera innovadora a millones de desarrolladores de todo el mundo, uniendo a toda la comunidad de desarrolladores con una nueva experiencia”, dijo Phil Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple

La compañía también ha mencionado que están trabajando en nuevos productos y tecnologías para que los usuarios tengan una mejor experiencia en la WWDC 2020.

Apple ha destacado que en la página de desarrolladores irán publicando información acerca de este nuevo concepto de conferencia en su web de desarrolladores. Además de anunciar que donará 1 millón de dólares a las organizaciones locales de San José, en california, para la ayuda de pérdidas de ingresos causadas por el formato online de la WWDC.

Vía: Apple.