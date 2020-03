Echo Flex: así podemos hablar con Alexa en cualquier parte de la casa

El catálogo de Amazon Echo, los dispositivos inteligentes con el Asistente Alexa, sigue aumentando. Amazon anunció hace poco un nuevo dispositivo bajo esta marca. Y no, no se trata de un altavoz. Tampoco de una pantalla inteligente: es un pequeño dispositivo que se conecta directamente al enchufe, para realizar comandos a Alexa. Lo interesante es que podemos conectarlo en cualquier parte de la casa. Se trata del Amazon Echo Flex. En Virtualizados hemos podido probarlo y te contamos todos los análisis en Este análisis.

Este Amazon Echo Flex es perfecto para colocarlo en aquellas zonas del hogar donde no podemos poner un altavoz. Por ejemplo, en el baño, la cocina o un dormitorio pequeño. Se conecta directamente al enchufe y se configura como cualquier otro dispositivo. El Flex tiene un pequeño altavoz para escuchar las respuestas de Alexa. No sirve para escuchar música, ya que el sonido es menos potente que el de un Echo Dot.

Compacto y perfecto para cualquier estancia

Este Flex tiene un diseño cuadrado con un tamaño muy similar al de un cargador de portátil. En la zona frontal nos encontramos con dos micrófonos, que tienen un muy buen alcance. También hay un LED indicador, que se enciende cada vez que realizamos el comando. O bien, cuando el dispositivo nos quiere indicar el estado (rojo: micrófono silenciado; naranja: listo para configurar).

El Echo Flex también tiene dos botones físicos en la parte frontal. Uno para convocar al asistente sin necesidad de decir la palabra ‘Alexa’. El otro sirve para silenciar el micrófono. Justo debajo está la rejilla del altavoz. Si quieres conectar un dispositivo de Audio, deberás saber que cuenta con un conector de 3.5 mm para la toma de auriculares.

En la parte inferior nos encontramos un conector USB. No, es solo para cargar nuestro móvil. Sirve para conectar diferentes accesorios que se venden por separado. Por ejemplo, una luz de noche o un sensor de movimiento. Este último accesorio es posiblemente el mas útil, ya que nos permite configurar diferentes acciones cuando el sensor encuentra movimiento. Como que encienda las luces. Lo interesante es que otros fabricantes de terceros también pueden poner a la venta accesorios para acoplar a este Echo Flex.

Eso sí, en Amazon solo he encontrado estos dos accesorios, que además se venden por separado por 15 euros cada uno.

Luz de noche para el enchufe inteligente de Amazon

Yo he probado la luz de noche con este Echo Flex, y lo cierto es que me ha resultado bastante útil. He tenido el dispositivo en el pasillo, y por las noches dejaba la pequeña luz encendida por si tenía que salir de mi dormitorio. Así evitaba encender las luces del pasillo. Además, le podemos decir a Alexa que apague la luz o cambie el color o intensidad. Durante un tiempo también lo he tenido en el baño por el mismo motivo: así evitaba encender la luz por la noche.

Eso sí, la luz tiene un sensor en un sensor en el lateral que detecta el nivel de iluminación de la habitación. Si está oscura o poco iluminada, se enciende. No tiene ningún botón, y tampoco podemos controlarla a través de Alexa, de forma que se enciende a cualquier hora de día. Sí que podemos apagarla con el comando “Alexa, apaga la luz de noche”. O bien, cambiar el color o la intensidad cuando está encendida.

He echado en falta una opción en la app Alexa para poder controlar la luz a cualquier hora del día a través de un comando. O incluso sincronizarla para que se enciende a determinadas horas. Por ejemplo, durante las primeras horas de la noche hasta la madrugada. Aun así, creo que es un extra muy interesante para este enchufe inteligente de Amazon.

Puedes comprarla aquí por 15 euros.

Así funciona Alexa en el Echo Flex

Una de las mejores prestaciones de Alexa es la posibilidad de descargarnos Skills. Son como aplicaciones que añaden más opciones al Asistente de Amazon. Yo suelo utilizar algunas Skills para escuchar la radio, conocer el estado del tiempo o incluso para entretenerme mientras espero, ya que también hay juegos.

Como comentaba al principio de este análisis, el Echo Flex no tiene un altavoz muy buenos para escuchar música, pero sí se puede. Personalmente, cuando lo he tenido conectado en el baño, utilizo este altavoz para escuchar las noticias mientras me aseo por la mañana. También la información del tiempo o algún podcast. Con solo decir ‘Alexa, cuáles son las últimas noticias’ o ‘Alexa, quiero escuchar el podcast de Loop Infinito’, comienza a reproducir. El volumen suena algo enlatado, pero es bastante alto, por lo que podemos escucharlo por toda la habitación.

Con este dispositivo también podemos controlar los accesorios inteligentes, como las bombillas, timbres etc. Eso sí, siempre y cuando sean compatibles con el Asistente. Los comandos son los mismos que vemos en el Amazon Echo. Por ejemplo ‘Alexa, enciende la luz del pasillo’, ‘Alexa, sube la persiana’ etc.

Precio y conclusiones, ¿merece la pena el Echo Flex?

El Echo Flex se puede comprar en Amazon a un precio de unos 25 euros. Personalmente, es uno de mis dispositivos inteligentes de Amazon favoritos, junto con el Echo Studio. Si bien no es el que tiene un mejor sonido, este dispositivo no está pensado para competir en audio, sino en versatilidad. Lo que más me ha gustado de este accesorio es que se puede poner en cualquier parte. Es útil en el baño, en la cocina e incluso, en el pasillo. Nos permite realizar comandos a una gran distancia y el dispositivo nos entiende perfectamente.

El único punto negativo que le he encontrado es que el enchufe no rota. Por lo tanto, si tenemos un enchufe con los dos orificios en vertical, el aparato quedará colocado en posición horizontal. Si bien no afecta en nada a la usabilidad, con el accesorio de luz es algo incómodo, ya que me gustaría escoger la dirección para alumbrar la zona que más me conviene.

En definitiva, este Echo Flex es muy útil para aquellos que solo quieren tener un centro de control de accesorios para el hogar, o para aquellas personas que quieren una ayuda extra en la cocina o en el baño. Por su precio, merece mucho la pena.

Compra aquí el Amazon Echo Flex con Alexa.