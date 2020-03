Altavoz RockBox Bold X: buen sonido y un diseño para llevar a cualquier parte

¿Buscas un altavoz bluetooth? En Amazon podemos encontrar una gran cantidad de opciones, pero ninguna presenta un diseño realmente portátil, para llevarlo en la mochila sin que ocupe mucho espacio, y sin sacrificar en sonido. La marca Fresh ‘n Rebel actualizó su gama RockBox con nuevos dispositivos de audio que priorizan en estas dos características. En este caso, analizamos el altavoz bluetooth RockBox Bold X. Todos los detalles y mi opinión tras varias semanas utilizando el altavoz.

Uno de los aspectos que más me ha gustado de este altavoz es su diseño. Y no precisamente por el aspecto físico, sino por lo manejable que es. El Bold X presenta un aspecto más delgado, pero también más alargado. Esto hace que sea mucho más cómodo de llevar en la mochila: cabe incluso en el bolsillo delantero, el más pequeño. También para llevarlo hasta en el bolsillo en determinadas situaciones. Además, tiene una tira en la zona frontal que nos permite colgarlo en cualquier parte.

En la parte inferior cuenta con una base gomosa para evitar que el altavoz se resbale. Este acabado gomoso es menos pronunciado en los laterales, que son de policarbonato, y es donde vemos las diferentes conexiones (están en una tapa de goma, ya que el altavoz es resistente a salpicaduras). También vemos el botón de emparejamiento Bluetooth y el de apagado. Los controles de reproducción están en la zona superior, donde el acabado es de una tela gomosa. El recorrido de los botones es muy bueno y responden rápidamente.

Un detalle muy interesante es que este Bold X cuneta con resistencia IPX7. Esto quiere decir que podemos sumergirlo hasta un metro durante unos 30 minutos. Es perfecto para llevarlo a la piscina-

Buen sonido y batería suficiente

El Bold X se conecta a nuestro móvil a través de Bluetooth, aunque también podemos conectar un cable con jack de 3.5mm, en el caso de que nos quedemos sin batería. El emparejamiento es rápido, como cualquier otro altavoz inalámbrico. Un detalle muy interesantes es que podemos conectar dos altavoces Bold X y configurar un audio estéreo, viene muy bien, sobre todo, en el exterior, en situaciones donde hay mucho ruido.

En cuanto el sonido en general, el Bold X suena muy bien. En interiores o en estancias donde no hay un ruido muy alto, el nivel de volumen es excelente, incluso el máximo es muy alto cuando lo tenemos en casa. Tal vez, donde he echado en falta algo más de volumen, ha sido en exteriores con bastante ruido ambiente. Los bajos son muy buenos y en ningún momento notamos una distorsión del sonido.

En cuanto a la autonomía, Fresh ‘n Rebel nos promete una duración de reproducción de 8 horas. En mi experiencia de uso sí que ha estado entorno a ese tiempo con un nivel de volumen medio. La carga se hace a través del puerto micro USB y tiene una duración de 2 horas.

También cuenta con un micrófono, lo que nos permite responder llamadas a una distancia de un metro aproximadamente. Avisa de la llamada a través de un tono y podemos responder desde el móvil o desde el propio altavoz.

Precio y opinión final

El RockBox Bold X se puede adquirir a un precio de 80 euros. Está disponible en diferentes colores. Entre ellos: verde menta, rosa, rojo, negro, gris o azul. ¿Merece la pena este altavoz Bluetooth? Es, sin ninguna duda, una muy buena opción para los usuarios que quieren un altavoz portátil, para llevárselo a todas partes. El formato alargado es lo que más me ha gustado, haciendo que pueda caber en cualquier parte. Su peso es bastante decente y el gancho de la zona superior también puede ayudar mucho.

Compra aquí el RockBox Bold X.

En cuanto a la autonomía, es más que decente para un uso diario, y la carga, aunque no es la más rápida, cumple. La única pega que le he encontrado es que no cuenta con puerto USB C y que los botones de los laterales tienen poco recorrido.