Samsung Galaxy S20 y S20 Plus, características

Samsung no ha querido esperar al Mobile World Congress para anunciar sus nuevos buque insignia, los Galaxy S20 y S20 Plus ya son oficiales, dos nuevos terminales que llegan para renovar a los S10 y S10 Plus, con un nuevo nombre, un diseño renovado y mejoras en la cámara. Conoce aquí todos los detalles y sus características

Los Galaxy S20 y Galaxy S20 Plus tienen un diseño muy similar. Ambos están construidos en cristal y cuentan con una ligera curvatura en los laterales para un mejor agarre. El módulo de la cámara pasa de estar en el centro a la zona izquierda, y cambia de forma. Ahora es rectangular para incluir los sensores necesarios. En el frontal también vemos cambios. Si bien es cierto que la cámara continúa en la pantalla, ahora pasa a estar en el centro, al igual que el Samsung Galaxy Note 10+. Además de esto, se mantiene la curvatura y los marcos mínimos en la zona superior e inferior.

Y hablando de marcos, los del lateral son de aluminio, con un acabado brillante. No hay novedades respecto a anteriores generaciones.

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus, características

Dimensiones y peso 152 x 68 x 7.9 mm, 164 gramos / 162 x 74 x 7.8 mm, 188 gramos Pantalla AMOLED de 6.2” QHD+ y 120Hz / AMOLED de 6.7” QHD+ y 120 Hz Procesador Exynos 990, ocho núcleos y 7 nm RAM 8 GB Almacenamiento 128 GB, ampliables mediante micro SD Cámara principal 12 MP + 64 MP telefoto + 12 MP gran angular Vídeo en 8k (sensor ToF en el modelo Plus) Cámara frontal 10 megapíxeles Batería 4.000 mAh / 4.500 mAh Conectividad WI-FI, 4G, NFC, Bluetooth, GPS Versión de Android Android 10 con One UI 2 Otros USB C, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, resistencia al agua

Los Samsung Galaxy S20 y S20 Plus se suman al carro de los 120 Hz. Esto quiere decir que el movimiento de la pantalla es mucho más fluido, y nos permite aumentar la experiencia a la hora de jugar a juegos o ver vídeos. Eso sí, con un consumo mayor de batería. Afortunadamente podemos ajustar la tasa de refresco en los ajustes del sistema. En cuanto a las dimensiones, el Galaxy S20 cuenta con un panel de 6,2 pulgadas, mientras que el modelo Plus sube hasta las 6.7 pulgadas. En ambos casos con resolución QHD+ y tecnología AMOLED.

Apartado fotográfico

Samsung mejora considerablemente las cámaras de los Galaxy S20. En los dos modelos tenemos los mismos sensores, a excepción de la lente de profundidad de campo del Galaxy S20 Plus. La lente principal es de 12 megapíxeles. Le sigue una cámara ultra gran angular de la misma resolución. También nos encontramos con un sensor teleobjetivo de nada más y nada menos que 64 megapíxeles. Esta lente nos permitirá hacer un zoom 3x sin pérdida de calidad, así como 30X en formato digital. Además, sirve de apoyo para la grabación en vídeo a 8K que nos encontramos en los dos modelos.

El Galaxy S20 Plus incluye un sensor ToF que nos ayudará a mejorar las fotografías en modo retrato. Además, de incluir diferentes opciones para realizar vídeos con emojis en realidad aumentada.

Precio y disponibilidad





Los Samsung Galaxy S20 y S20 Plus ya se pueden reservar en España a un precio que va desde los 910 euros. Esto es lo que cuesta cada versión.

Samsung Galaxy S20 5G y 128 GB: 1010 euros.

1010 euros. Samsung Galaxy S20 4G y 128 GB: 910 euros.