La nueva forma de saber qué es lo más visto en Netflix

Netflix es una de las plataformas en streaming con mejor interfaz. Está muy bien adaptada en todos los dispositivos, incluidos los televisores, móviles, tablets y ordenadores. La interfaz está constantemente actualizándose con nuevas opciones. Ahora, la plataforma ha añadido una nueva forma de saber qué es lo más visto en Netflix en nuestro país.

Se trata de un Top 10 con el contenido de Netflix más popular. Esto incluye series y películas originales y de otras productoras pero con licencia para que Netflix pueda incluirlas en el catálogo. Esta lista de las 10 series y películas más vistas en Netflix se actualizará cada día, de forma que podamos saber qué es lo que más se visualiza y cuáles son las series más populares.

En la interfaz principal no habrá un listado numérico, aunque sí podremos ver si el contenido está en la lista del TOP 10 más visto, ya que en la imagen del título aparecerá un cuadrado rojo con una marca ‘TOP 10’. Si entramos en la serie o película nos mostrará en qué número está. Para ver una lista completa tendremos que ir a la categoría de series y películas.

El Top 10 de Netflix estará disponible para todos los usuarios a partir de hoy. Se puede ver a través de la versión de escritorio o desde el móvil. También en la TV. Eso sí, hay que navegar un poco por la interfaz para encontrarlo. Este listado no se debe confundir con el de ‘Tendencias ahora’, ya que esta categoría se encarga de mostrar los títulos que están en tendencia. Por ejemplo, de humor, drama etc. Estas series y películas que aparecen en la lista no tienen por qué ser las más vistas.

Recuerda que la lista se actualizará diariamente, por lo que el contenido puede cambiar rápidamente de posición, sobre todo los que están al final de la lista.