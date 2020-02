Finalmente el Mobile World Congress de 2020 se cancela por el coronavirus

Ya es oficial. La GSMA, compañía organizadora del Mobile World Congress, ha decidido cancelar el congreso previsto para finales del mes de febrero, por la crisis del coronavirus. Hoy lo junta directiva de la organización se ha reunido de urgencia para valorar si realmente era necesario cancelarlo. En un primer momento, fuentes confirmaban que el MWC de 2020 continuaba. Sin embargo, se ha decidido cancelar.

Por lo tanto, no habrá congreso mundial de telefonía móvil el próximo día 24 de febrero en Barcelona. La causa es la crisis del coronavirus. Si bien en España no hay riesgo de contagiarse, muchos de los principales fabricantes y compañías de telecomunicaciones, han decidido no acudir para salvaguardar la salud de sus empleados y socios. Las bajas comenzaron con LG, y hasta ahora más de 30 empresas se han sumado. Entre ellas, pesos pesados como Sony, Nokia, Amazon o Ericsson.

GSMA ha emitido un comunicado sobre la cancelación, donde también confirman que el Mobile World Congress no se aplazará, sino que habrá que esperar a 2021.

En desarrollo…