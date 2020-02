Huawei P40 Lite, el primer modelo la serie P40 ya es oficial

Huawei no ha querido esperar al 26 de marzo, fecha en la que la compañía china presentará sus nuevos buque insignia, para anunciar el modelo más económico de la serie P40. Tan solo dos días después de su evento de presentación, llega a España el Huawei P40 Lite, un modelo económico con cuádruple cámara, pantalla panorámica y sin aplicaciones de Google.

El Huawei P40 Lite es una especie de Mate 20 renovado. Huawei ha querido apostar por un módulo de cámara cuadrado con cuatro lentes. Eso sí, ahora no está en el centro, sino que se incorpora en un lateral, y debajo del flash lED. En la parte trasera también nos encontramos el logotipo de Huawei. No hay lector de huellas, ya que está ubicado en el lateral. Además, hace la función de botón de encendido. El control de volumen está justo encima. Y hablando de marcos, cuenta con USB C en la parte inferior.

En el frontal vemos una gran pantalla con una cámara perforada en la zona superior. De esta forma se elimina la muesca de tipo gota que vimos en la anterior generación, y así se aprovechan los marcos al máximo.

Huawei P40 Lite, características

Dimensiones y peso: 159,2 x 76,3 x 8,7 mm, 183 gramos

159,2 x 76,3 x 8,7 mm, 183 gramos Pantalla : 6.4 pulgadas con resolución Full HD+ y 389 ppp

: 6.4 pulgadas con resolución Full HD+ y 389 ppp Procesador : Kirin 810, ocho núcleos

: Kirin 810, ocho núcleos RAM : 6 GB

: 6 GB Almacenamiento : 128 GB

: 128 GB Cámara principal : 48 MP + gran angular 8 megapíxeles + 2 megapíxeles macro + 2 megapíxeles profundidad de campo

: 48 MP + gran angular 8 megapíxeles + 2 megapíxeles macro + 2 megapíxeles profundidad de campo Cámara frontal : 16 megapíxeles

: 16 megapíxeles Batería : 4.200 mAh, carga rápida de 40W

: 4.200 mAh, carga rápida de 40W Conectividad : WiFi, 4G, Bluetooth, GPS, NFC

: WiFi, 4G, Bluetooth, GPS, NFC Versión de Android : Android 10 con EMUI 10

: Android 10 con EMUI 10 Otros: USB C, lector de huellas dactilares

El Huawei P40 Lite cuenta con un procesador Kirin 810, un chip de gama media que llega acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 4.200 mAh y cuenta con una carga rápida de 40W.

En la configuración de cámara nos encontramos con un cuádruple sensor principal. Le acompaña una lente primaria de 48 megapíxeles . La segunda cámara es una gran angular con resolución de 2 megapíxeles. También nos encontramos con un sensor macro y otro para la profundidad de campo. Ambos de dos megapíxeles.

El Huawei P40 Lite llega con Android 10 y EMUI 10, la última versión de la capa de personalización de Huawei. No cuenta con aplicaciones y servicios de Google, por lo que tendremos que conformarnos con los HMS, que sustituyen a los de la compañía americana. Cada vez hay más apps en la App Gallery, así que posiblemente no te suponga un problema.

Precio y disponibilidad

El Huawei P40 Lite se podrá reservar a partir del próximo 2 de marzo, y se podrá comprar a partir del 16 de marzo. Durante esa fecha Huawei regalará unos Freebuds 3, sus auriculares inalámbricos, por la compra de este dispositivo. El precio del terminal es de 300 euros para una única versión con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.