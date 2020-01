Una bicicleta, un cepillo de dientes, un patinete, una tostadora, una mirilla inteligente… ¿queda algo en nuestras mentes que no haya inventado ya Xiaomi? Nunca podremos responder a esta pregunta con claridad. Sin embargo, nos seguimos quedando atónitos mientras el gigante chino sigue sacando al mercado un sinfín de productos para que hasta la acción más cotidiana se vuelva un verdadero placer.

Sí, Xiaomi lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión nos ha sorprendido con el que consideramos su dispositivo más raro hasta la fecha. Y no, no es otro Xiaomi M MIX Alpha. No es un flexo; tampoco una aspirina pero, sin duda, parece tener lo mejor de ambos.

La lámpara esterilizadora la Xiaomi ya es una realidad

No, no es ninguna broma. La lámpara esterilizadora de la firma china, desarrollada en base a un programa de financiación colectivo, ya arrasa en el continente asiático. Contra la polución y los gérmenes, tubos de UVC; concretamente dos, fabricados por Philips y con una vida útil de aproximadamente 9.000 horas. Todo, en un cuerpo de tan solo 245 x 120 x 120 milímetros.

El kit de la cuestión reside en este mismo material, un fluorescente usualmente empleado en los acuarios que tiene altas propiedades germicidas y anti-bacteriales capaces de purificar el aire de nuestra estancia. Esto, en términos de usabilidad, se traduciría en un ambiente mucho más limpio, libre de toxinas y, por ende, menos propenso a enfermar nuestro cuerpo mediante las vías respiratorias. El diseño de la lámpara permite además monitorear la calidad del aire en 360º, para verificar con precisión cualquier ambiente seguro. ¿Suena bien, verdad?

Lámpara esterilizadora de xiaomi

Pues, por si fuera poco, Xiaomi ha incluido sus propios sensores para permitir conectar la lámpara a Xiao Ai, el asistente desarrollado por la firma, que nos avisará en caso de que necesitemos ventilar la habitación o, de ser necesario, pasar un trapito con limpiador. Además, al poder vincular la lámpara a nuestro gestor de dispositivos Xiaomi, se nos permitirá configurarla para programar sus horas de encendido, sistema de notificaciones, intensidad de la luz…

En definitiva, nada a frenado a la compañía china a la hora de crear su propia lámpara con más de 365 días de vida útil (encendida, equivalente a 9.000 horas) que, además, nos previene de microorganismos peligrosos. Este curioso gadget ya se puede encontrar en superficies de comercio asiáticas por menos de 20 euros al cambio, un precio muy contenido para lo que, en un principio, ofrece este novedoso producto.

Y tú, ¿le dejarías a Xiaomi limpiar el aire de tu hogar?

