Ya puedes actualizar tu Samsung Galaxy S9 a Android 10

Samsung comenzó el despliegue de Android 10 con los Galaxy S10. Estos terminales recibían hace unos meses One UI 2.0, la capa de personalización de la compaía, que llegaba con novedades muy interesantes, como un nuevo diseño para algunos elementos, mejoras en el modo oscuro, nuevas funciones para la cámara y más. Ahora, los Galaxy S9 están recibiendo esta versión.

Android 10 llega a los Samsung Galaxy S9 españoles. Según El Android Libre, usuarios han comenzado a recibir esta última versión del sistema operativo de Google, que llega bajo One UI 2.0, la nueva interfaz de los móviles Samsung. La actualización tiene un peso aproximado de 1.7 GB, y llega con el parche de seguridad del mes de enero de 2020. Se desconoce si los Samsung Galaxy S9+ también están recibiendo esta versión. One UI 2.0 se centra en algunos cambios internos, más que en mejoras en la interfaz. Eso sí, algunos elementos, como el control de volumen, se rediseñan para ofrecer una mejor experiencia. También se ordenan y añaden algunos ajustes. One UI 2 también mejora el rendimiento, la usabilidad de las aplicaciones y la gestión de la batería.

La actualización está llegando de forma escalonada, así que es probable que tarde unos días, o incluso semanas, en llegar a todos los usuarios poseedores de un Galaxy S9 o Galaxy S9 Plus. Puedes comprobar si tienes una nueva actualización en Ajustes > Información del sistema > Actualización de software. Recuerda estar conectado a una red Wifi estable y tener al menos un 50 por ciento de batería para descargar e instalar la actualización. Como se trata de una descarga grande, y el terminal necesitará reiniciarse, lo más recomendable es hacer una copia de seguridad de tus datos.

Compartir: