iPad con Wifi o con Cellular, ¿cuál me compro?

Si has llegado hasta aquí seguramente te estés preguntando qué tipo de iPad comprarte. Estos dispositivos son muy interesantes para aquellos usuarios que quieren un ‘ordenador’ pequeño para los estudios, o un dispositivo para disfrutar del contenido multimedia y el entretenimiento. Lo cierto es que los iPads son una muy buena opción para prácticamente cualquier usuario. Sobre todo teniendo en cuenta los diferentes modelos que hay en el catálogo de Apple. Pero… ¿iPad con Wifi o con LTE? Te explicamos las diferencias y cuál te conviene más.

Si vamos a la web de Apple y seleccionamos cualquier iPad para comprar, podrás ver que hay diferentes opciones de color, modelo y conectividad. La compañía de la manzana nos permite escoger entre un modelo Wifi o un modelo LTE, que tiene un coste mayor. La diferencia entre ambos es que el modelo Wifi solo permite conectarse a redes inalámbricas, como si fuese un ordenador. Mientras que el modelo LTE permite insertar una tarjeta SIM para dotar de datos móviles al iPad. Por lo tanto, podremos tener conexión 4G en la tablet cuando salgamos fuera de casa. Además de, por supuesto, conectarnos a una red Wifi cuando queramos.

Ojo, el iPad con Cellular no nos permite hacer llamadas como en el iPhone o Apple Watch. Aunque sí podemos realizarlas a través de Facetime con los contactos que también tiene iPhone. Algo que el modelo Wifi también permite.

¿Wifi o 4G en el iPad?

Aquí llega la pregunta del millón. ¿Mejor un iPad con Wifi o con 4G? Depende del uso que le vayas a dar al dispositivo.

Por qué deberías escoger un modelo solo Wi-Fi:

Yo soy usuario de un iPad Air 2019 con conectividad Wifi. No escogí la opción LTE porque suelo pasar la mayor parte del tiempo en mi casa, ya que también es donde trabajo. O bien, en alguna cafetería, donde suele haber Wifi. Por lo tanto, sé que no le voy a sacar partido a un modelo con conexión Cellular. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene un precio mayor.

Si el uso que le vas a dar al iPad es similar al que le doy yo: uso en el hogar, trabajo o lugares donde sabes que hay conexión Wi-fi, te aconsejo que apuestes por el modelo Wi-Fi, ya que te ahorrarás gastarte ese plus de la versión con LTE, más el precio mensual de la tarifa. Eso sí, debes tener en cuenta qué tarifa de datos móviles tienes en tu dispositivo, porque alguna vez puede que sea necesario compartir datos con el iPad.

Por qué deberías escoger un modelo WiFi + Cellular:

El modelo Cellular es 140 euros más caro. Eso sin contar la tarifa de datos que tendrías que pagar para poder insertar la tarjeta SIM. Sin embargo, esta versión puede resultar muy útil si estás constantemente viajando: ya que la conexión Wifi en el tren o el avión a veces (y si la hay) no es muy buena. También si tu conexión a internet no es muy estable en casa, y notas que los datos móviles rinden más. O si eres de los que se llevan el iPad a cualquier lugar, ya que no en todos los sitios hay una red Wifi.