¿Nuevo Apple Watch? No, es el smartwatch de Oppo

Apple ha conseguido crear un reloj inteligente único, con un diseño prácticamente icónico y con funciones muy interesantes, como la posibilidad de conectar una red Cellular y salir de casa sin el teléfono, ya que el Apple Watch puede realizar llamadas o escuchar música mediante Apple Music y los Airpods. Muchos fabricantes han apostado por diseños similares al Apple Watch para sus relojes inteligentes. Oppo será el siguiente: así es su nuevo smartwatch.

El vicepresidente de Oppo ha compartido una imagen de este nuevo reloj inteligente. Lo ha hecho en su perfil de Weibo, la red social china. La imagen deja ver el frontal de este Oppo Watch que todavía no tiene nombre, y su aspecto físico recuerda mucho al Apple Watch, aunque con algunas diferencias. Este reloj inteligente de oppo tendrá una pantalla curvada en ambos lados, algo similar a lo que ya vemos en la mayoría de móviles de alta gama. Esto solo sería un plus de diseño, ya que todo apunta a que la pantalla será un marco negro, y no mostrará contenido.

Las similitudes del diseño al Apple Watch lo vemos en la caja. El reloj de Oppo tiene un acabado brillante en color dorado, muy similar a la versión de acero inoxidable. Eso sí, se elimina la corona redondeada; una prestación que caracteriza mucho al Watch de Apple. Esta se cambia por un botón del que todavía desconocemos qué funciones tendrá. Además de esto, este smartwach podría contar con electrocardiograma, aunque esta característica no está confirmada.

El Oppo Watch podría anunciarse el próximo 6 de febrero, aunque no hay una fecha concreta. Tampoco conocemos su precio, pero se espera que sea mucho más económico que el reloj inteligente de Apple. Estaremos atentos a novedades.

