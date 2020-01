la app de HBO añade una de las funciones más importantes de Netflix

HBO llegó a España algo después de Netflix con un catálogo de series y películas muy, muy interesante, pero con una plataforma que poco tenía que ver con la de la compañía más popular de series y películas. Días después del lanzamiento, Netflix decidió lanzar una de las características más importantes hasta la fecha: la posibilidad de descargar las series y películas. Ahora, es HBO quien incluye esta opción.

¡Por fin! Ya podemos descargar las series y películas de HBO para poder verlas sin conexión a internet. Las descargas funcionan en la aplicación para iOS y Android, con la posibilidad de ver el contenido offline en alta calidad, sin gastar ningún giga de nuestra tarifa. Se realizarán por capítulo, y de forma manual.

Esta opción está llegando de forma gradual a todos los dispositivos de Apple y Android. Es decir, que la opción no está disponible para todos, y se irá lanzando conforme pasen los días. Por lo tanto, no te preocupes si todavía no te aparece esta característica. Eso sí, para utilizar la función de descargar series y películas en HBO, será necesario que actualices la aplicación.

Cómo descargar series en HBO

Como comentaba, para poder utilizar esta función es necesario actualizar la aplicación de HBO. Puedes hacerlo en Google Play o App Store. O bien, descargando la última versión desde aquí. Una vez actualizada, haz clic en alguno de los títulos de la plataforma. ¡Ojo! no todos se pueden descargar. Deberás ver la opción que dice ‘Descargable’, junto a la categoría y calificación de edad. Si pulsas, aparecerá una lista con los capítulos que podemos descargar. Pulsa en el icono de la flecha y el capítulo o película se descargará automáticamente.

Podrás ver los capítulos descargados en la sección ‘Descargas’ que aparece en el menú inferior. La aplicación de HBO permite un máximo de 25 títulos en la aplicación. Por lo tanto, deberás ir borrando el contenido. Recuerda que esta opción ocupa almacenamiento en tu móvil.

Vía: Vertele.

